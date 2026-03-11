Снимка: БТА/АП
Ударът е поразил сграда, в която са били настанени разселени семейства
Най-малко осем души загинаха при израелски удар в южната част на Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването.
По данни на ведомството атаката е била извършена срещу град Тибнин в района Бинт Джбейл.
Държавната Национална информационна агенция съобщи, че ударът е поразил сграда, в която са били настанени разселени семейства. Сред жертвите има петима членове на едно семейство.
