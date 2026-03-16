Една година след трагедията в Кочани, при която в горяща дискотека загинаха 63 младежи, близките на жертвите продължават да търсят отговорност за случилото се. Според журналиста от БНТ Николай Кръстев трагедията е показала сериозни пропуски в работата на институциите в Северна Македония.

„Корупцията е основното, но родителите и близките на загиналите разбраха, че административната система не работи“, коментира Кръстев в студиото на „Твоят ден“. По думите му години наред не се извършват достатъчно проверки на заведенията. Той определи случилото се като пример за „безхаберност по балкански“.

Журналистът подчерта и ролята на България. „България получи 14 и върна 14 от тези жертви“, каза Кръстев, визирайки пострадалите, които са били транспортирани и лекувани у нас след пожара в "Пулс". По думите му страната ни е показала солидарност със съседната държава в този изключително тежък момент.

Според него обществената реакция в Северна Македония постепенно е отслабнала. „Всички оценки бяха, че възпоменателното събитие тази година е било много вяло“, отбеляза той. Кръстев допълни, че македонското общество „не е толкова радикално настроено като сръбското“ и често „има къса памет за такива трагични случаи“.

В по-широк план той коментира и ситуацията на Балканите, включително политическото напрежение в Сърбия. Според него президентът Вучич вероятно ще се стреми да задържи властта поне до следващите президентски избори, докато в същото време страната демонстрира все по-силно военно присъствие в региона, което повишава напрежението със съседни държави.

