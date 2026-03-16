Тази нощ в македонския град Кочани отбелязаха точно една година от голямата трагедия в дискотека Пулс, при която след пожар загинаха 63-ма души. Стотици жители на града и близки на жертвите се събраха пред изгорелия нощен клуб. Там са изписани имената на всички загубили живота си на 16 март миналата година.



В минутите на трагедията между 2:15 и два и половина прожектори озариха небето с посланието „Светлина, която остава“. Днес отбелязването на тъжната годишнина продължава с различни събития в Кочани.

