Конфликтът в Близкия изток не е ново явление, а противопоставяне, което датира от хилядолетия. „Нашите политици трябва да учат история, за да знаят какво ще се случи в бъдеще. Този конфликт тлее от над 2500 години“, заяви археологът проф. Николай Овчаров в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

Според проф. Овчаров първият голям сблъсък е през V век пр. Хр. с похода на Ксеркс срещу Древна Гърция, което е върхът на Ахеменидски Иран. Век по-късно Европа реагира чрез похода на Александър Велики, при който Персия е разгромена.

„От II до VII век следват големите битки между Римската империя и първо Партите, а после и Сасанидски Иран. Тези сражения се водят основно в Армения и Месопотамия – земи, където и днес се решават геополитически съдбини”, обясни професорът. Той допълни, че през VII век се появява третият голям играч – арабите, които на базата на новата вяра, исляма, успяват за броени десетилетия да разгромят и Византия, и Персия.

► Връзката между България и Иран

Проф. Овчаров обърна специално внимание на теориите за произхода на прабългарите и връзката им с иранския етнос. Макар старата теория да е за тюркския им произход, в последните години набира сила т.нар. „иранска теория”.

„Аз съм застъпник на средна теория – прабългарите идват от Централна Азия, но преминават през много ирански култури. Иран по това време не е само държавата Иран, а цяла Средна Азия – днешните Узбекистан и Казахстан”, поясни археологът.

По отношение на настоящата ситуация, проф. Овчаров коментира, че Иран е представител на шиитската традиция в исляма, между която и сунитите съществуват „много жестоки противоречия, често по-дълбоки дори от тези с християнството”.

Според него е малко вероятно режимът в Техеран да падне отвътре само чрез протести. „Това е репресивен режим. Все едно през 1944 г. да очакваме германците сами да се освободят от Хитлер”, направи паралел той.

