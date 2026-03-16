По отношение на високите цени на горивата България е в сравнително добро положение. Голяма част от нашите доставки не идват от Ормузкия проток, а минават през Черно море. Освен това дългосрочните ни договори с Азербайджан са на фиксирани цени, което ни позволява да сме в по-добра позиция спрямо кризата с цените на петрола. Това заяви служебният външен министър Надежда Нейнски пред журналисти в Брюксел, където участва в заседание с първите дипломати на ЕС. България няма капацитет, към нас не е отправяна подобна покана, добави тя.

Тя коментира и предложението на Доналд Тръмп за участие на партньори в опазването на Ормузкия проток. „Предложението е към съюзници на САЩ, които имат капацитет и желание да участват. Към България не е отправяно подобно предложение. Ние нямаме капацитета, така че за нас този въпрос в момента не стои”, обясни тя.

Нейнски призна, че въпросът с 20-ия пакет санкции и финансовата помощ за Украйна към момента остава блокиран, но дискусиите продължават. Тя подчерта, че войната там не трябва да излиза от фокуса на интереса заради други конфликти.

На 31 март Надежда Нейнски планира посещение в Украйна, за да отдаде почит на загиналите в Буча. В рамките на визитата се предвиждат среща с президента Володимир Зеленски.

Правителството ще сезира КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир

По повод борбата с дезинформацията преди предстоящите предсрочни парламентарни избори Нейнски уточни, че ще постави този въпрос на обсъждане в правителството.

„Във Външно министерство искаме да създадем звено, което да се бори с дезинформацията. През годините съм се убедила, че най-сигурният начин за борба с фалшивите новини е информацията”, каза Нейнски. Тя посочи като примери за дезинформационни вълни темите за приемането на еврото и спекулациите с цените на петролните продукти. Министърът призова за масово гласуване на предстоящите избори като метод за минимизиране на щетите от злонамерени действия.

Повече гледайте във видеото.