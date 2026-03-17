В началото на днешната търговия на азиатските пазари цената на петрола сорта „Брент“ се повиши с 2,8% до 103,08 долара за барел. Суровият петрол, търгуван в САЩ, поскъпна с близо 3% - до 96,25 долара. В понеделник цените на петрола леко спаднаха след съобщения, че няколко кораба са преминали безопасно през Ормузкия проток, който е блокиран от Иран в отговор на атаките на САЩ и Израел.

Междувременно към американското посолство в Багдад бяха изстреляни ракети и най-малко пет дрона от райони около града. Иракските служби за сигурност описват атаката като най-мащабната от началото на войната.

Американски официален представител и два източника, цитирани от "Ройтерс", твърдят, че Доналд Тръмп е бил предупреден, че нападение срещу Иран може да предизвика ответни действия срещу съюзниците на САЩ в Персийския залив. Това е станало въпреки твърденията на Тръмп от понеделник, че не е очаквал Техеран да обстрелва Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Бахрейн и Кувейт.

"Никой, дори най-големите експерти, не са предполагали, че ще нанесат удари. Не бих казал, че те са приятелски настроени държави. По-скоро бяха неутрални, съжителстваха с иранците години наред", заяви Доналд Тръмп.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК



Редактор: Станимира Шикова