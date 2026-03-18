На фона на войната за наследството на Ален Делон синът му Ален-Фабиен, съден от сестра си Анушка за това, че е записал и публикувал личен разговор между нея и известния френски актьор, каза пред съда в Париж, че е действал, за да „защити баща си”, предаде АФП.

„Чувам, че очерням неговия имидж. Правя всичко, за да почета паметта на баща си, който не можеше да се защити в края на живота си”, каза Ален-Фабиен Делон – най-малкият от трите деца на Ален Делон.

Двамата синове на Делон, който почина през август 2024 г. на 88-годишна възраст – Антони на 61 години и Ален-Фабиен на 31 години, бяха дадени на съд от 35-годишната си сестра Анушка след излъчването на разговор с баща им в резиденцията на актьора в Души.

„Всички те мислят за идиот, а мен – за глупачка, която манипулира баща си. Казват, че си слабоумен, че Антони ще те постави под попечителство”, се чува да казва Анушка в записа от 5 януари 2024 г., който беше пуснат в нейно отсъствие по време на съдебното заседание във вторник.

Ален-Фабиен е подведен под отговорност за записването на разговора и публикуването му в Инстаграм. Впоследствие той изтри публикацията си „от уважение” в деня на смъртта на Ален Делон. Брат му Антони е обвинен единствено за публикуването на този откъс, който все още е наличен в профила му в Инстаграм.

Адвокатите на Анушка Делон поискаха от съда решението му, което се очаква на 3 юни, да бъде публикувано в социалните мрежи на двамата братя.

Децата на Ален Делон се карат за наследството му, откакто здравето на актьора се влоши след прекаран инсулт през 2019 г.

Антони и Ален-Фабиен смятаха, че баща им е манипулиран от Анушка, която е скрила от тях състоянието му и е искала да го върне в Швейцария, за да избегне плащането на прекалено високи данъци върху наследството.

Анушка упрекна братята си, че излагат на опасност живота на актьора и каза, че е искала да заведе баща им в Швейцария, за да може той да продължи да получава лечение там.

