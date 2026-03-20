Дългогодишният личен адвокат на Джефри Епстийн - Дарън Инадайк, свидетелства пред комисия от Долната камара на американския Конгрес. Юристът заяви, че не е знаел за сексуалните посегателства срещу непълнолетни момичета от страна на покойния финансист и ако бил наясно, щял да напусне тогавашната си длъжност.

Индайк и счетоводителят на Епстийн са изпълнители на завещанието на покойния финансист. Затова законодателите се надяваха двамата да предоставят подробности за злоупотребите.

„Както всички останали свидетели, така и те твърдят, че не са знаели за непристойните действия с момичета и млади жени“, заяви Джеймс Комер, председател на Комитета за надзор към Камарата на представителите.

Демократите обвиниха Индайк и Кан, че са прикривали Епстийн. „Мисля, че това, което стана кристално ясно в хода на последните няколко разпита, е, че тези хора ще ни лъжат отново и отново“, заяви конгресменът Дейв Мин, демократ от Калифорния.

Разследването на Камарата по случая „Епстийн“ започна със сътрудничество между демократите и републиканците. Впоследствие обаче то се преврърна в ожесточена политическа битка. В сряда вечерта демократите напуснаха гневно брифинга с главния прокурор Пам Бонди, заявявайки, че тя се е явила в Капитолия единствено с цел да избегне собствения си разпит, насрочен за 14 април. Комер заяви, че все пак планира да проведе процедурата и ще попита членовете на комисията от Републиканската партия дали все още подкрепят плана.

Демократите в Конгреса искат да се проведе публично изслушване на жертви на злоупотребите на Епстийн и други лица, които имат информация за престъпленията му.

