Хакер е компрометирал файлове, свързани с разследването на ФБР срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн преди три години по време на пробив в сигурността на системите. Хакерската атака станала, след като сървър в Лабораторията за криминалистика на експлоатация на деца в полевия офис на ФБР в Ню Йорк бил неволно оставен уязвим. Това сочат източници и документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ като част от досиетата на Епстийн.

Пробивът станал на 12 февруари 2023 г. и бил открит на следващия ден. По-нататъшното разследване открило следи от необичайна активност на сървъра, се казва в документ, като се добавя, че активността „включва разглеждане на определени файлове, отнасящи се до разследването на Епстийн“.

В изявление ФБР заяви, че киберинцидентът е изолиран, като добави: „ФБР ограничи достъпа на злонамерения актьор и изключи мрежата. Разследването продължава, така че към момента нямаме допълнителни коментари“.

Документите не посочват кои конкретни файлове са били достъпени, дали хакерът е изтеглил данните или кой е извършителят, въпреки че се твърди, че той е от чуждестранен произход, съобщи агенция “Ройтерс”, която първа информира за случая. Източници обаче са заявили пред информационната агенция, че проникването изглежда е извършено от отделен киберпрестъпник, а не от чуждестранно правителство.

Джон Линдзи, който изследва ролята на новите технологии в глобалната сигурност в Технологичния институт на Джорджия, заяви: „Кой не би се насочил към досиетата на Епстийн, ако е руснак или някой, който се интересува от компромати? Ако чуждестранните разузнавателни агенции не обмислят сериозно досиетата на Епстийн като цел, бих бил шокиран“.