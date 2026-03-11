Пробивът станал на 12 февруари 2023 г. и бил открит на следващия ден

Хакер е компрометирал файлове, свързани с разследването на ФБР срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн преди три години по време на пробив в сигурността на системите. Хакерската атака станала, след като сървър в Лабораторията за криминалистика на експлоатация на деца в полевия офис на ФБР в Ню Йорк бил неволно оставен уязвим. Това сочат източници и документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ като част от досиетата на Епстийн.

Пробивът станал на 12 февруари 2023 г. и бил открит на следващия ден. По-нататъшното разследване открило следи от необичайна активност на сървъра, се казва в документ, като се добавя, че активността „включва разглеждане на определени файлове, отнасящи се до разследването на Епстийн“.

Полша започна разследване за трафик на хора, свързан с мрежата на Епстийн

В изявление ФБР заяви, че киберинцидентът е изолиран, като добави: „ФБР ограничи достъпа на злонамерения актьор и изключи мрежата. Разследването продължава, така че към момента нямаме допълнителни коментари“.

Документите не посочват кои конкретни файлове са били достъпени, дали хакерът е изтеглил данните или кой е извършителят, въпреки че се твърди, че той е от чуждестранен произход, съобщи агенция “Ройтерс”, която първа информира за случая. Източници обаче са заявили пред информационната агенция, че проникването изглежда е извършено от отделен киберпрестъпник, а не от чуждестранно правителство.

Публикуваха документи по делото „Епстийн“ с твърдения срещу Тръмп

Джон Линдзи, който изследва ролята на новите технологии в глобалната сигурност в Технологичния институт на Джорджия, заяви: „Кой не би се насочил към досиетата на Епстийн, ако е руснак или някой, който се интересува от компромати? Ако чуждестранните разузнавателни агенции не обмислят сериозно досиетата на Епстийн като цел, бих бил шокиран“.

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking