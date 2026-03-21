Съдът в Сан Франциско постанови, че Илон Мъск е подвел инвеститорите с публичните си изявления по време на ключов етап от придобиването на Twitter през 2022 г., съобщи BBC.

След двудневни обсъждания заседателите единодушно застанаха срещу технологичния предприемач по дело, заведено от група инвеститори. Те твърдят, че са взели финансови решения, разчитайки на негови изказвания и публикации в социалните мрежи. По време на процеса Мъск отрече твърденията, като заяви, че думите му са били тълкувани погрешно.

X обжалва глоба от 120 млн. евро, наложена от ЕС

Съдът обаче прие, че част от публичните му твърдения, включително за проблеми с фалшиви акаунти и колебания около сделката на стойност 44 млрд. долара, са били умишлено подвеждащи. Според решението именно тези изказвания са повлияли на пазара и са довели до изкуствено понижаване на цената на акциите на компанията с между 3 и 8 долара за акция в периода май - октомври 2022 г.

Това отваря възможност засегнатите инвеститори да получат обезщетения в размер на хиляди долари. Сред тях е и Брайън Белгрейв, който свидетелства, че е продал акции през юли 2022 г. на по-ниска цена, вярвайки, че Мъск ще се откаже от сделката. „Бях подведен. Чувствам се измамен“, заяви той пред съда.

Гений или нелогичен провокатор: Какво не знаем за Илон Мъск

Мъск финализира придобиването на платформата през октомври 2022 г. на първоначално договорената цена, а година по-късно я преименува на X.

Редактор: Ралица Атанасова