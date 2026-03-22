Две сгради рухнала след експлозия в централния истанбулски квартал „Фатих“, съобщи „Тюркийе тудей“. От развалините са извадени 9 души. Спасените са откарани в болница, като никой от тях не е в критично състояние, съобщиха представители на властите. Продължават усилията за намиране на още двама души, за които се смята, че са под отломките на сградите. Според местните власти най-вероятната причина за експлозията е възпламеняване на газ.

Кварталът, разположен в историческия център на Истанбул, е смятан за най-проблематичния район на града по отношение на безопасността на сградите. Повечето постройки в него са стари и не отговарят на съвременните стандарти, а почти 40 хиляди са смятани за особено уязвими.

