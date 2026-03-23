Цялото движение на влаковете в белгийската столица беше прекъснато, след като гара "Брюксел Миди" - най-голямата в града, в понеделник следобед бе евакуирана от полицията. Причината - открити подозрителни чанти, ден след десетата годишнина от смъртоносните терористични атаки в града, предаде "Ройтерс".

"Гарата беше затворена, след като една подозрителна чанта беше открита във влак, а друга - на перона", съобщи говорител на полицията. "Полицейски служители и сапьори от армията обследваха багажа", добави той, без да дава повече подробности.

По-голямата част от влаковете в белгийската столица преминават през гара "Брюксел Миди", но нито един влак не е пристигнал или заминал от около 17:30 ч. местно време (18:30 ч. българско) насам, съобщи говорителят на Белгийските национални железници (SNCB) Винсент Байер.

Гарата е основният високоскоростен транспортен възел за връзки между Брюксел, Париж, Лондон, Амстердам и Германия. Метростанцията при гара "Брюксел Миди" също беше затворена. "Продължителността на прекъсването все още не е определена. Чакаме допълнителна информация от полицейските сили", съобщиха Белгийските национални железници на своя уебсайт.

На 22 март 2016 г. координирани бомбени атентати, извършени от бойци на "Ислямска държава", отнеха живота на десетки хора на летището в Брюксел и на метростанция "Маалбек", припомня "Ройтерс".

