Възможно ли е древните хора наистина да са построили пирамидите без извънземна помощ? Или подобни въпроси всъщност разкриват повече за съвременните тревоги, отколкото за самото минало?

Идеята, че извънземните са помагали на строителите на древни паметници, е популяризирана от швейцарския автор Ерих фон Деникен в бестселъра му „Колесницата на боговете“, публикуван през 1968 г. Фон Деникен умира през януари 2026 г., но визията му за астронавти все още пленява милиони, пише The conversation. Авторът разказва, че структури като пирамидите и други загадъчни древни артефакти ка предполагаемо доказателство, че извънземни същества са оформили цивилизациите от миналото. Въпреки че тези идеи са многократно опровергавани, подобни теории продължават да се разпространяват.

Тезите на Ерих фон Дьоникен се появяват в определен исторически момент - по време на Студената война, на фона на страховете от ядрено унищожение, космическата надпревара и бързите технологични промени. Докато хората се готвят да напуснат Земята с космически апарати, като едновременно с това се изправят пред собствената си разрушителна сила, идеята за древните астронавти предлага от една страна своеобразно вселенско успокоение, но от друга се превръща в екзистенциална драма. Миналото става сцена за актуални за времето надежди и тревоги.

Причината някои хора да вярват в напълно неоснователни теории е свързана с природата на самата археология. Дисциплината работи с фрагментарни доказателства, наслоени отлагания и интерпретации, които рядко водят до прости заключения. Обекти като Гиза в Египет, Гьобекли Тепе (неолитно селище в съвременна Турция, известно с монументалните си колони, украсени със скулптурни релефи) и Троя не са неразгадани загадки, а резултат от десетилетия систематични разкопки и анализи.

Гьобекли тепе показва, че монументалните му каменни стълбове са били издигнати от общности на ловци събирачи хилядолетия преди изобретяването на писмеността – не чрез извънземна намеса, а чрез координиран труд.

В Гиза археолозите са разкрили планирани работнически селища, пекарни и организирани системи за снабдяване с храна, демонстрирайки как хиляди работници са могли да строят пирамидите в продължение на десетилетия.

В Троя последователните селищни слоеве разкриват векове на възстановяване, адаптация и регионален обмен, а не внезапна технологична аномалия.

Археологическите заключения са предпазливи, предполагаеми и основани на материални доказателства. За някои хора обаче предпазливостта е по-скоро колебание. Псевдонауката запълва тази възприемана празнина със зрелище - извънземни са построили пирамидите; мистериозни сили са издигнали Гьобекли тепе; забравени супертехнологии са оформили стените на Троя.

Типичен аргумент за „древните извънземни“ е например, че пирамидите са изключително прецизни. Твърдението гласи, че прецизността изисква напреднали технологии, следователно хората без съвременни машини не биха могли да ги построят. Разсъжденията звучат логично, но се основават на фалшива дилема. Това, което изчезва от погледа, е точно това, което археологията изучава - логистика, организация на труда, инструменти, натрупани занаятчийски знания и човешките ръце в действие.

Примамката на необикновеното

Обясненията за извънземните строители задоволяват дълбок психологически импулс. Ако религията например обяснява целта на събитията, науката обяснява процеса. Хипотезата за „древните астронавти“ използва интуицията, че изключителните постижения трябва да имат изключителни причини. Точно както средновековните легенди представят пирамидите като защита срещу космическа катастрофа, съвременните разкази за тези "древни астронавти" представят човечеството като част от грандиозен замисъл, ръководен от висши същества. Археологическите обекти се превръщат в реквизит в космическа драма. Миналото става необикновено, защото е било „подпомогнато“. Проучванията показват, че много хора смятат извънземния живот за възможен или дори вероятен.

Много учени са съгласни, че предвид огромния мащаб на Вселената, такъв живот е статистически правдоподобен. Но правдоподобността не е доказателство, камо ли за извънземна намеса в древността.

Съществува обаче недоверие. Университетите, музеите и академичните списания често са изобразявани като "пазачи", потискащи неудобните истини. Научното опровержение се превръща в доказателство за конспирация. Съвременните технологии засливат тези конспиративни тенденции, благодарение на изкуствения интелект.

Псевдонаучната археология не е просто набор от вярвания – тя е доходоносна индустрия. Книги за "древни астронавти" се продават в милиони копия по целия свят. Телевизионните франчайзи генерират стабилни приходи, а водещи фигури привличат стотици хиляди онлайн зрители и слушатели.

За разлика от това, научните трудове се разпространяват в коренно различно пространство - монографиите се печатат в малки тиражи и генерират малка печалба. Това не е само битка на идеи, но и битка за внимание - зрелището се възнаграждава по-видимо от предпазливостта.

Bон Деникен рядко прави категорични твърдения, предпочита внушителни въпроси и селективни съпоставки, които превръща несигурността в намеци. Стратегията е ясна и съвсем не толкова сложна - представяне на спекулациите като проучване, а критиката - като недоразумение.

Възвръщане на историята

Популярността на псевдонауката не е просто невежество, пише изданието. Тя отразява трудността при тълкуването на фрагментарни доказателства, жаждата за смисъл, намаляващото институционално доверие и динамиката на дигиталното усилване на ефекта.

Археологията обаче прави повече от това да открива артефакти. Тя изгражда разкази за това как хората са организирали труда, как са споделяли вярванията си и как са трансформирали пейзажите. Тези разкази са оформени от съвременни въпроси, а това укрепва, а не отслабва дисциплината. Опровергаването на твърденията за извънземни е важно. Също толкова важно е и разказването на по-богати и по-завладяващи истории за това как хората са оформили собственото си минало. Археологията показва, че несигурността е интелектуална честност, че постепенното познание е кумулативно постижение и че контекстът задълбочава удивлението, вместо да го намалява.

Паметниците, градовете и човешкото творчество са постижения, дело на самите нас, а не следи от изгубени космически посетители. Чрез сътрудничество, експериментиране и устойчивост хората са създали необикновеното без никаква извънземна помощ. Чрез щателни научни изследвания и завладяващо разказване на истории археологията показва, че необикновеното никога не е било чуждо. Винаги е било човешко.

Редактор: Цветина Петрова