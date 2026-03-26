Гръцките власти обезвредиха снаряд от Втората световна война, съобщи телевизия ЕРТ. Боеприпасът е бил открит в сряда следобед от деца в населен район в град Пефки, близо до Атина. След като намерили снаряда, децата го пренесли на ръце на около 300 метра. Родителите им подали сигнал до институциите.

Задействани били военни и полицейски части, които организирали операция по обезвреждането. Операцията е извършена рано тази сутрин, а районът около намерения снаряд е бил отцепен. Акцията е протекла успешно.

