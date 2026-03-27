Мексиканските военноморски сили провеждат издирвателна операция за два изчезнали ветроходни кораба с девет души на борда от различни националности. Те са част от хуманитарен конвой за доставка на помощ за Куба.

Мексико е в контакт с Франция, Полша, Куба и САЩ за координация на операцията.

Конвоят е отпътувал миналата седмица от Мексико с плавателни съдове, натоварени с храни и други жизненоважни стоки за Куба, която е засегната от петролно ембарго, наложено от САЩ.

Изчезналите кораби са отплавали от Исла Мухерес в щата Кинтана Ро, Югоизточно Мексико, миналия петък и е трябвало да пристигнат в Хавана между вторник и сряда. До момента не е установена комуникация с екипажа и не е потвърдено тяхното пристигане, посочва флотът.

Според репортери на „Франс прес“, намиращи се на друг кораб от флотилията, силните ветрове и течения са затруднили плаването.

В издирвателната операция участват самолети „Персуадер“, а гражданската и търговската морска общност на Карибите и Мексиканския залив са призовани да съобщават незабавно всякаква информация за изчезналите кораби.

Първият кораб от хуманитарната флотилия вече пристигна в Куба във вторник.

