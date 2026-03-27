Цените на акциите паднаха за втори пореден ден, тъй като близкоизточният конфликт, продължаващ почти месец, не показва признаци на отслабване. Суровият петрол също отбеляза спад - сортът Брент се търгува около 106 долара за барел, след като Тръмп удължи срока за ескалация с 10 дни.

В ефира на „Твоят ден“ лицензираният финансов консултант Димитър Калъпов коментира текущото състояние на пазарите. По думите му пазарът на петрол остава напрегнат, въпреки понижаването на напрежението. Нарастващото военно присъствие и струпването на оръжия в региона поддържат цените над 100 долара, като липсата на ясно мирно споразумение и затварянето на корабния трафик през Ормузкия проход допълнително влияят върху пазара.

Калъпов подчерта, че при евентуална ескалация в Близкия Изток и ново поскъпване на петрола, златото и еврото могат да се окажат по-слаби като инвестиция спрямо ликвидни активи с доходност.

„Всеки ден наблюдаваме резки колебания в цената на петрола, в зависимост от изказванията на Тръмп и Иран. В момента няма стабилни тенденции - цената може да се покачва или понижава в зависимост от политическите сигнали“, обясни Калъпов.

Относно 10-дневната отсрочка, дадена от Тръмп, финансовият консултант посочи, че цените вероятно ще се задържат около текущите нива, освен ако не се случи наземна военна операция, която може да предизвика рязко поскъпване на петрола. „Пазарите не вярват напълно на обещанията за успокояване, защото напрежението в региона остава високо“, добави той.

По отношение на инвестиционното злато Калъпов коментира, че то остава сигурно убежище за капитал, но в момента е колебливо. „Високите цени на петрола увеличават инфлацията, което води до очаквания за повишаване на лихвите от централните банки. Това прави кеша и депозитите с доходност по-привлекателни от златото, което не носи доходност“, поясни той.

Редактор: Цветина Петкова