Балендра Шах положи клетва днес като министър-председател на Непал, предаде "Франс прес". Неговата центристка Национална независима партия ("Ращрия Сватантра") спечели парламентарните избори, произведени на 5 март.

35-годишният бивш рапър и строителен инженер стана популярен като кмет на столицата Катманду. Неговата партия спечели предсрочните избори, свикани след кървавите протести през септември 2025 г. , известни като "революцията на поколението Z", довели до падането на предишното правителство и разпускането на парламента.

Премиерът на Непал подаде оставка след протести срещу забраната на социалните мрежи

По време на церемонията пред президента на Непал Рам Чандра Паудел новият премиер Шах се появи облечен в черно и с тъмни очила. Той се закле, че ще "спазва Конституцията" и ще "изпълнява лоялно задълженията си като министър-председател".

