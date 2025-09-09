Президентът на Непал Рам Чандра Паудел прие оставката на премиера на страната Шарма Оли на фона на протестни акции, съобщи „Хималаян Таймс“. Успоредно с това, както съобщи "Ройтерс", позовавайки се на помощник на президента, вече е започнал процес по избора на нов премиер.

Министър-председателят на Непал подаде оставка заради спорната забрана на социалните медии. Протестите срещу нея прераснаха в размирици, при които загинаха най-малко 19 души, припомня ДПА.

След протести и загинали: Основните социални мрежи в Непал възобновиха работа

Кхадга Прасад Шарма Оли депозира оставката си при президента Рам Чандра Паудел, съобщиха от кабинета на премиера, добавяйки, че тази стъпка има за цел да позволи политическо решение на ситуацията.

Непалското правителство отмени забраната на социалните медии след кризисна среща на кабинета късно през нощта. Министърът на комуникациите, информацията и технологиите Пратив Суба Гурунг потвърди пред ДПА отмяната на мярката.

Протестите, които доведоха до стотици ранени, продължиха и тази сутрин въпреки обявения в цялата страна полицейски час. Хиляди разгневени демонстранти вандализираха и подпалиха офисите на големите партии и на няколко политически лидери.

Протестиращите подпалиха офиса на партия „Непалски конгрес“ и нападнаха дома на опозиционния лидер Пушпа Камал Дахал, както и на още няколко политици.

Според съобщения в медиите демонстрантите са подпалили и няколко полицейски участъка. В долината Катманду и в други части на страната също бяха отчетени сблъсъци.

Редактор: Мария Барабашка