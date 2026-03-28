При израелски удар по автомобил на медията "Ал Манар", близка до "Хизбула", са загинали най-малко трима ливански журналисти. Това съобщиха световните агенции, като се позоваха на "Ал Манар". Ударът е бил нанесен в Южен Ливан.

Ливанският президент Жозеф Аун определи израелския удар по журналисти като "крещящо престъпление", предаде "Франс прес".

Шестима журналисти на „Ал Джазира“ загинаха при израелски удар в Газа

Малко след това обаче израелската армия заяви, че е убила член на силите „Ар Радуан“, елитно звено на „Хизбула“. Убитият от години е действал под прикритието на журналист, предаде "Франс прес". Армията каза, че става дума за терориста Али Шуаиб, който се представял за журналист на медията „Ал Манар“.

