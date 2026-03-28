Двама души са направили опит да взривят самоделно устройство пред клон на американската банка Bank of America в 8-и район на Париж. Атаката е била предотвратена през нощта срещу 28 март.

По информация на френските власти, около 3:30 ч. сутринта двамата извършители, облечени в тъмни дрехи, са се опитали да детонират импровизирано взривно устройство - туба с бензин, комбинирана с допълнителен заряд, поставена пред сградата на банката на улица „Рю дьо ла Боеси“.

Обектът е бил под засилено наблюдение от полицията, тъй като преди това е получавал заплахи. Именно служители на Бригадата за борба с престъпността, които са следели района, са осуетили атаката. Един от заподозрените е задържан на място и е арестуван, докато вторият е успял да избяга и се издирва.

На мястото е изпратен екип сапьори, който да обезвреди устройството.

🚨🇫🇷🇺🇸 A terror attack on a Bank of America branch in Paris was stopped overnight.



Two suspects tried to blow up a homemade bomb outside the branch, which had already been under watch after threats.



One got arrested right there. The other is still on the run.



Френската антитерористична прокуратура е поела случая и е започнала спешно разследване. По случая работят също криминалната полиция на Париж и Главната дирекция за вътрешна сигурност.

