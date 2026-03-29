Десантният кораб "Триполи" вече е в Близкия изток, след като тръгна от американска база в Япония. Засега Съединените щати нямат достатъчно войници в региона за мащабна сухопътна операция в Иран. Но към Близкия изток пътуват и още.

"82-ра въздушно-десантна дивизия са парашутисти от американската армия, които специализират в спускането в критични точки и завземането им като част от по-голяма военна кампания", събощи Константин Торопин от "Асошиетед прес". Поне 1500 от тези парашутисти тръгнаха от Северна Каролина и се очаква да бъдат разположени в Йордания или Кувейт.

На този фон идва днешната публикация на "Вашингтон пост", че Пентагонът се готви за седмици на наземни операции в Иран. Американският всекидневник цитира представители на администрацията на президента Доналд Тръмп. Те подчертали, че се предвижда не пълномащабно нахлуване в Иран, а отделни операции на специалните части и други войници.

Администрацията на Тръмп опитва да контрира тези очаквания и прогнози с изказвания за скорошен край на войната.

„Мисля, че може да се твърди убедено че, ние постигнахме всичките си военни цели. Президентът ще продължи още малко, за да гарантира, че след като си тръгнем, няма да се налага да правим това отново за много, много дълго време", съобщи вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Без категоричен отговор остава големият въпрос - ако Тръмп разпореди наземни операции, как ще реагира Иран. Дали армията им има капацитета и мотивацията да се бие и какво ще е поведението на местното население?

Редактор: Цветина Петрова