Ливанският президент Жозеф Аун заяви, че 13 души от службите за сигурност са загинали при израелски удар по правителствена сграда в южния град Набатия, предаде "Ройтерс".

В изявлението си Аун осъди продължаващите израелски атаки и заяви, че атаките срещу държавни институции няма да възпрат Ливан да защитава суверенитета си.

Ливански източници от службите за сигурност съобщават пред ДПА, че Набатия и околните райони са били подложени на силни бомбардировки от десетки израелски въздушни удари и артилерийски обстрел. Ливанската разузнавателна и контрараразунавателна агенция GDGS заяви, че ударите са били насочени срещу правителствената сграда в Набатия, в която се намира регионалният ѝ офис. Загиналите са били на служба, обслужвайки гражданите в условията на продължаващата криза.

Агенцията осъди атаката, като обвини Израел, че напада както служители на силите за сигурност, така и цивилни.

GDGS е натоварена с противодействие на шпионажа и тероризма, както и с охраната на правителствени обекти, отбелязва ДПА.

