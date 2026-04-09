Израел обяви, че е убил племенника на Наим Касем - лидер на подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула". Това се е случило при удар срещу Бейрут снощи, предаде "Ройтерс".

„Израелските отбранителни сили нанесоха удари в района на Бейрут и елиминираха Али Юсуф Харши, личния секретар и племенник на генералния секретар на "Хизбула" Наим Касем", съобщиха военните.

Лидерът на "Хизбула" Наим Касем, АП, БТА

