Али Юсуф е бил убит в Бейрут
Израел обяви, че е убил племенника на Наим Касем - лидер на подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула". Това се е случило при удар срещу Бейрут снощи, предаде "Ройтерс".
„Израелските отбранителни сили нанесоха удари в района на Бейрут и елиминираха Али Юсуф Харши, личния секретар и племенник на генералния секретар на "Хизбула" Наим Касем", съобщиха военните.
Източник: "Ройтерс"
