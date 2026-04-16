Поредна акция срещу купения вот се проведе в Горна Оряховица. В четвъртък сутринта беше блокиран квартал „Калтинец”, където имаше претърсвания и арести. Задържани са заподозрени в търговия с гласове. Разкрити са 14 престъпления, а петима души са привлечени като обвиняеми.

Проверени са 5 заложни къщи, 4 пункта за разкомплектоване на автомобили, 191 автомобила и 231 лица. Наложени са 34 глоби по фиш и са връчени 12 електронни фиша.

Полицията и прокуратурата също работят по сигнал, че голяма група от хора претендират, че адресните им регистрации са променени без тяхно знание.

Установен е водач, седнал зад волана в едногодишния срок от наказването му по административен ред за шофиране, без необходимата правоспособност. Започнато е бързо производство.

Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“ и иззеха счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди

При проведени вчера процесуално-следствени действия за пресичане на подготовка за нарушаване на изборното законодателство на територията на предприятие в с. Големо село, служители на ОДМВР и РУ Бобов дол са иззели счетоводни документи, списъци с имена и материали с предложения за „награди“.

1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега

По първоначални данни, в подаден сигнал се твърди, че са били подготвяни списъци и значителни парични суми с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия. В резултат на операцията са задържани четирима служители с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, а прокуратурата е уведомена.

При отделна проверка в административна сграда в същия обект, в каса са открити и иззети пет цилиндрични опаковки с общо около 200 грама взривно вещество, за които не е представено законово разрешение за притежание.

Задържани и проверки за купуване на гласове в Димитровград и Разград

За още две акции съобщиха кореспондентите на БТА в Разград Садет Кърова и в Хасково Николай Грудев.

Четирима мъже са задържани в Димитровград по подозрение за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Задържаните са на възраст 22, 32, 33 и 37 години. По данни на разследването има съмнения, че те са организирали и предлагали пари с цел влияние върху вота в полза на определена партия или кандидат. При действията на полицията са открити агитационни материали, парични средства и снимки на лични карти в мобилен телефон на един от задържаните.

При последвали претърсвания в Димитровград и Меричлери са намерени около 19 800 евро, за които се предполага, че са предназначени за купуване на гласове. Разследването по досъдебното производство продължава.

Междувременно в Разград полицията проверява сигнал за купуване на гласове и оказване на натиск върху животновъди в село Хърсово. Сигналът е подаден на телефон 112.

Според информацията в него кмет на населено място е раздавал пакети с хранителни продукти с цел осигуряване на гласове за определена политическа сила, а животновъди са били заплашвани с проверки и санкции от контролни органи.

Успешна акция на СДВР, иззети суми за купуване на гласове в Перник и в Русе

Над 45 000 евро, предназначени за купуване на гласове за изборите в неделя, са иззети при операция на СДВР. Още 20 000 евро със същото предназначение са конфискувани на територията на област Русе, съобщи във Facebook профила си и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Успешна полицейска акция е проведена и в Перник, където са открити над 10 000 евро, както и списъци с имена и съответстващи лица срещу тях.