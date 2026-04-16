Продължава да работи за извеждането на още 8
Турция е осигурила напускането на три свои кораба от Ормузкия проток и работи за извеждането на още осем. Това заяви министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу пред журналисти.
Той посочи, че в района е имало общо 15 турски кораба. 4 не са поискали да отплават, като два от тях са плаващи електроцентрали, а другите два извършват прехвърляне на товари между кораби и продължават дейността си.
„Работим по извеждането на останалите осем кораба в координация с Министерството на външните работи“, каза Уралоглу.
Ормузкият проток, разположен между Иран и Оман, е ключов маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол и газ, което го прави едно от най-важните енергийни „тесни места“ в света.
Преминаването през протока беше силно ограничено, след като САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари, което доведе до сериозни нарушения в корабоплаването и повишение на енергийните цени.
Въпреки че на 8 април влезе в сила примирие между Вашингтон и Техеран, трафикът остава слаб. В двата дни след спирането на огъня през протока са преминали едва 15 кораба, при средно 138 дневно преди конфликта.Редактор: Цвета Лазаркова
