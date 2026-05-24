Двама души са били простреляни в близост до Белия дом. Малко след 6 часа вечерта източноамериканско време очевидци съобщават за между 15 и 30 изстрела в близост до сградата.

Инцидентът се е случил на 17-а улица и "Пенсилвания авеню". Това е в непосредствена близост до оградата, където освен служители много често минават и туристи. Всички журналисти от северната морава на Белия дом бяха евакуирани.

Най-малко един час Белият дом е бил под блокада. През това време президентът Доналд Тръмп се е намирал вътре. Няма ранени служители.

Според федералните власти един мъж се приближил до пропусквателния пункт, извадил оръжие от чантата си и произвел изстрели срещу агенти на "Сикрет сървис", или Тайните служби. Те са отвърнали на огъня. Този мъж е ранен. По-късно той умира в болницата.

Освен това, докато се случва тази стрелба, е ранен и един очевидец - минувач. Неговото състояние към момента остава критично.

Според източници на CNN, запознати с разследването, този мъж е добре познат на тайните служби. Това е 21-годишният Насир Бест, с който е имал и други инциденти, най-малко един от които в близост до Белия дом. Същите източници казват, че този мъж е бил психично нестабилен.

Въоръжен човек се доближи по-рано снощи до пропускателния пункт на 17-та улица и бул. “Пенсилвания” край резиденцията на президента на САЩ и откри стрелба срещу служителите на силите за сигурност, съобщиха властите.

Престрелка във Вашингтон: Агенти на "Сикрет сървис" простреляха въоръжен нападател

Заподозреният за стрелбата е идентифициран като личност с емоционално разстройство, каза представител на правоприлагащите органи и добави, че му е била издадена заповед “да се отдалечи”.

Журналисти, работещи в Белия дом, съобщиха пред "Асошиейтед прес", че са чули поредица изстрели и им е било казано да се скрият в залата за пресконференции, а служители на "Сикрет сървис" са им попречили да излязат от сградата.

Редактор: Ивета Костадинова