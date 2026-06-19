-
Зеленски поиска ускорено членство на Украйна в ЕС
-
Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с Володимир Зеленски
-
Парламентарната комисия за контрол над службите прие на първо четене промени в Закона за НСО
-
12,5 милиона барела петрол са преминали през Ормузкия проток
-
Стефан Янев: Има разминаване между думите и делата на кабинета
-
Какви тревоги буди позицията на България относно санкциите срещу Русия
Депутатите изпълниха традиционния фенски ритуал с „гребане“ в пленарната зала
Парламентът на Норвегия беше обхванат от футболната лудост на Световното първенство. Депутатите в синхрон симулираха гребане в пленарната зала. Този ритуал е запазена марка на феновете на националния отбор на Норвегия.
Председателят на парламента даваше инструкции на народните представители. С чукчето си той задаваше ритъма, а депутатите „гребяха”. Този вид подкрепа е типичен за скандинавците. Тя симулира гребците на викингските кораби от Ранното средновековие.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни