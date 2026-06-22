След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум , продължава изясняването на обстоятелствата около случая.

Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият – прострелян. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Дарина Методиева