Снимка: Емил Дамянов, NOVA
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Двама са с опасност за живота
След като двама мъже бяха настанени в болница с опасност за живота вследствие на спор на варненския плаж Кабакум, продължава изясняването на обстоятелствата около случая.
Сигнал за инцидента е подаден около 18 часа. Спорът се е разразил между двама български граждани в заведение на плажната ивица. Пострадалите са на 19 и 24 години, като единият от тях е с прободна рана, а другият – прострелян. По случая е образувано досъдебно производство.Редактор: Дарина Методиева
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