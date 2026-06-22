Британският премиер Киър Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии.



Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от Лейбъристката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа.

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Натискът се засили и след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост, на частичните парламентарни избори в Мейкърфийлд. След резултата все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател.

Редактор: Дарина Методиева