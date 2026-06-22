Снимка: БТА/АП
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Натискът върху Киър Стармър се засилва
Британският премиер Киър Стармър се очаква да обяви план за оттеглянето си от поста. Той може да го направи още днес, съобщиха британски медии.
Причината е нарастващият натиск от депутати и министри от Лейбъристката партия. Мнозина смятат, че партията се нуждае от нов лидер след поредица от политически трудности и ниска обществена подкрепа.
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Натискът се засили и след убедителната победа на Анди Бърнам, смятан за фаворит за лидерския пост, на частичните парламентарни избори в Мейкърфийлд. След резултата все повече представители на партията започнаха да виждат в него бъдещ министър-председател.
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