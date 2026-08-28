Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Пред министър-председателя ще бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при бедствия. Припомняме, че в Струмяни беше обявено бедствено положение, след като къщите на много семейства потънаха в кал, а имуществото им беше унищожено.

След бурята в Струмяни: Частичното бедствено положение остава, a разчистването на щетите продължава

Междувременно заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера.

Редактор: Мария Барабашка