Снимка: БТА
-
Проф. Емил Гачев: Промените в климата и повишаването на температурите увеличават риска от опустошителни бедствия
-
„Хора крещяха и скачаха от автобуса ни, катерихме се по планината, за да избягаме“: Българка разказва за ужаса в Непал
-
„Дойде изведнъж и гръмна като бомба“: 359 жертви и 1500 изчезнали след бедствието в Непал, търсят и българин
-
Българин е в неизвестност след бедствието в Непал и Тибет
-
Стотици японци теглиха с въжета 400-тонен замък (ВИДЕО)
-
Тайна визита в Москва: Тества ли Русия НАТО?
-
След бедствието в Непал: Близо 1500 души остават в неизвестност
Спасителните екипи използват тежка техника, за да разкопават калта и отломките
Два дни след опустошителното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Спасителните екипи използват тежка техника, за да разкопават калта и отломките в опустошените от внезапното наводнение.
Червеният кръст събира 31 млн. долара в помощ на пострадалите в Непал
Надеждите обаче за намиране на оцелели намаляват с всеки изминал час. До момента е потвърдена смъртта на 469 души. Повече от хиляда се водят изчезнали, много от които чужденци.
„Дойде изведнъж и гръмна като бомба“: 359 жертви и 1500 изчезнали след бедствието в Непал, търсят и българин
На този фон нова заплаха е надвиснала над вече опустошените райони. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риск водата да се излее надолу по долините. От другата страна на границата Китай съобщи за подобен риск. Очаква се през следващите три дни около 3 милиона кубични метра вода да се влее във вече преградено езеро.
Снимка: БТА
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни