Два дни след опустошителното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащабът на катастрофата. Спасителните екипи използват тежка техника, за да разкопават калта и отломките в опустошените от внезапното наводнение.

Червеният кръст събира 31 млн. долара в помощ на пострадалите в Непал

Надеждите обаче за намиране на оцелели намаляват с всеки изминал час. До момента е потвърдена смъртта на 469 души. Повече от хиляда се водят изчезнали, много от които чужденци.

„Дойде изведнъж и гръмна като бомба“: 359 жертви и 1500 изчезнали след бедствието в Непал, търсят и българин

На този фон нова заплаха е надвиснала над вече опустошените райони. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риск водата да се излее надолу по долините. От другата страна на границата Китай съобщи за подобен риск. Очаква се през следващите три дни около 3 милиона кубични метра вода да се влее във вече преградено езеро.

Снимка: БТА