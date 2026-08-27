Дългоочакваното продължение на „Пришълецът: Завет“ все още е в процес на разработка. Това потвърди режисьорът Ридли Скот в интервю за „Лос Анджелис Таймс“. В центъра на историята отново ще бъде андроидът Дейвид, изигран от Майкъл Фасбендър.

По думите на Скот сюжетът ще проследи Дейвид, който „създава нов свят за себе си“. Режисьорът призна, че персонажът продължава да го интригува, особено заради връзката му с темата за изкуствения интелект.

„Изкуственият интелект може да излезе извън контрол. А ако това се случи, е като бомба“, коментира Скот.

Това не е първият път, в който режисьорът говори за евентуално продължение на филма от 2017 г. Проектът обаче може да се изправи пред конкуренция за одобрение заради разработваното продължение на „Пришълецът: Ромул“ от 2024 г.

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Режисьорът на „Ромул“ Феде Алварес се е оттеглил от режисьорския пост, но ще остане като продуцент. Заради финалите на двата филма вече се появиха предположения, че бъдеща продукция може да свърже сюжетните линии от „Завет“ и „Ромул“.

Скот коментира и първия сезон на сериала „Пришълецът: Земя“ на Ноа Хоули, който определи като „доста добър“.

Ридли Скот: Не използвам изкуствен интелект

Режисьорът говори и за влиянието на изкуствения интелект върху киното. Скот заяви, че не използва технологията при създаването на филмите си.

„Мога без проблем да се конкурирам с изкуствения интелект в създаването на изображения“, каза той, но добави: „Но той неизбежно идва.“

Скот разказа и за друга емблематична поредица, свързана с името му – „Блейд Рънър“. На 25 ноември в Prime Video предстои премиерата на ограничената серия „Блейд Рънър 2099“. Той е изпълнителен продуцент на проекта, но не участва творчески в него.

„Не мога да обвинявам адвокатите и агентите си по онова време, но някак позволихме правата върху франчайза „Блейд Рънър“ да ни се изплъзнат“, коментира режисьорът. По думите му, когато човек не е автор на написания текст, няма дял от правата.

Най-новият филм на Ридли Скот „Звездите на кучетата“ е постапокалиптична научнофантастична история за хора, оцелели след смъртоносна пандемия. Продукцията е базирана на романа от 2012 г. и излиза по кината в петък.

Редактор: Ралица Атанасова