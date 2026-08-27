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Епицентърът е на няколкостотин километра от районите, пострадали при опустошителните наводнения
Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разтърси тази вечер китайския автономен район Тибет. Информацията беше съобщена от Германския научноизследователски център по геонауки.
Трусът е регистриран на дълбочина от 10 км в Северен Тибет. Китайският център по сеизмология също потвърди събитието, като отчете магнитуд от 4,7 в района на Нагчу.
BREAKING : New Earthquake of Magnitude 4.9 Rocks Tibet, China few minutes ago.— World Updates (@Updatesofwworld) August 27, 2026
Last earthquake Produced sudden floods pic.twitter.com/g300licO3U
Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)
Епицентърът на земетресението се намира на няколкостотин километра от зоните в Непал и Китай, които пострадаха от опустошителните наводнения. Припомняме, че водната стихия взе стотици жертви, а над 1000 души все още се водят в неизвестност.
Във връзка с новата ситуация Китай задейства Четвърта степен на плана си за реакция при наводнения в Тибет. Основната причина е възникналият риск от преливане на бариерно езеро.
Китайското Министерство на водните ресурси издаде разпореждане към местните власти за денонощно наблюдение на езерото и валежната обстановка. Към окръг Гийронг вече е насочен екип от експерти, които да координират действията по безопасност на терен.Редактор: Мария Барабашка
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