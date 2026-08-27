Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер разтърси тази вечер китайския автономен район Тибет. Информацията беше съобщена от Германския научноизследователски център по геонауки.

Трусът е регистриран на дълбочина от 10 км в Северен Тибет. Китайският център по сеизмология също потвърди събитието, като отчете магнитуд от 4,7 в района на Нагчу.

BREAKING : New Earthquake of Magnitude 4.9 Rocks Tibet, China few minutes ago.



Last earthquake Produced sudden floods pic.twitter.com/g300licO3U — World Updates (@Updatesofwworld) August 27, 2026

Стотици чуждестранни туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Непал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Епицентърът на земетресението се намира на няколкостотин километра от зоните в Непал и Китай, които пострадаха от опустошителните наводнения. Припомняме, че водната стихия взе стотици жертви, а над 1000 души все още се водят в неизвестност.

Във връзка с новата ситуация Китай задейства Четвърта степен на плана си за реакция при наводнения в Тибет. Основната причина е възникналият риск от преливане на бариерно езеро.

Китайското Министерство на водните ресурси издаде разпореждане към местните власти за денонощно наблюдение на езерото и валежната обстановка. Към окръг Гийронг вече е насочен екип от експерти, които да координират действията по безопасност на терен.

Редактор: Мария Барабашка