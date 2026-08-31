Съдебно заседание без прецедент в Кочани. Български депутати, граждани на България и Северна Македония, както и близки на 23-годишната македонска българка Ива Михайлова изпълниха съдебната зала, за да я подкрепят. Тя пострада при катастрофа, за която е подсъдима, и има нужда от лечение, което не може да й бъде осигурено в Северна Македония, но момичето има забрана да напуска страната.

Ходенето по мъките за 23-годишната македонска българка Ива Михайлова започва миналата есен. Тогава след челен сблъсък край Кочани прокуратурата й повдига обвинение за катастрофа със загинал. При удара е ранена и самата Ива, която получава неврологично заболяване. Според експертизите на местни медици, обаче, то не може да бъде лекувано в Северна Македония. Така близо година Ива не може да получи необходимата й помощ.

Депутати от „Прогресивна България”, ГЕРБ, „Демократична България” и „Възраждане” отидоха днес в Северна Македония, за четвъртото заседание по делото срещу 23-годишната македонска българка.

Започна изслушването на вещите лица, работили по експертизи по процеса, които да обяснят механизма на катастрофата, както и на полицай, станал свидетел. Техният разпит обаче, ще продължи на 28 септември, когато се очаква по делото да бъде произнесена и присъда.

Залата, където се гледаше делото, беше препълнена и нямаше място за всички желаещи да влязат в нея.

Един от свидетелите по делото отказва да се яви пред Темида. Близки на момичето смятат, че това е от страх. Те казват, че Ива не може да напусне освен РСМ, но и самия град Кочани.

Съдът в Северна Македония потвърди отказа за лечение на Ива Михаилова

Близо година след инцидента, Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото ѝ лечение в България. Това, което стана ясно преди месеци, е становище на специалисти от РСМ и то е, че Ива може да получи лечение в болници в България, Турция или Израел.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

Днес близки на Ива и хора, които я подкрепят, се събраха на протест пред съда.

Самата млада жена благодари за подкрепата на всички, които са се събрали пред съда, както и на тези на протеста в София.

„Всеки един ден се чувствам по-зле физически и единствено искам, колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам“, каза Ива.

„Ива има нужда да се лекува, но не може да търси помощ тук. Искаме да бъде в болница в България, но документите ѝ са взети, затова не може да излезе от РСМ”, каза дядото на младата жена - Живко Кушевски.

„Вече делото трябваше да бъде завършено, защото Ива се нуждае от лекарска помощ, тя може да остане инвалид и виновници за това ще бъдат хората от съда. Съдебната система тук е привидно независима”, смята кръстникът на Ива - Илями Мемодов.

„Дойдох, за да дам подкрепата си за самата Ива, но и за да дадем гласност на случая. Този дълъг процес е абсолютно недопустим. Най-силните ни оръжия са гласността и чуваемостта”, смята Антон Георгиев.

„Не един път съм имал проблем със съдебната система в РСМ. Омразата към българите присъства във всички системи, а не само в съдебната. Дойдох от Велес, въпреки че се лекувам от рак на костите, за да подкрепя Ива”, каза Драги Каро, също жертва на съдебната система в РСМ.

Припомняме, че преди време премиерът Румен Радев обяви, че е МВнР е готово с протестна нота по случая, а от външното ни министерство дадох заявка, че се предприемат всички необходими мерки да се осигури правото за лечение на Ива.

Президентът Илияна Йотова реагира неведнъж и обяви, че ще сезира генералния секретар на Съвета на Европа в Страсбург. Тя посочи, че е писала писмо и до македонския си колега, но не е получила отговор.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

► Протест в София в подкрепа на Ива Михайлова

В същото време в София се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Ива Михайлова. Организацията е на Фондация "Македония".

На място беше и бащата на Ива Михайлова, който благодари за подкрепата. Той настоя дъщеря му да се прибере в България, където вече има организация за нейното лечение. „Сърдечно благодаря за подкрепата и се надявам жестокостта в тази държава да спре. Искам час по-скоро детето ми да се прибере”, каза родителят.

Снимка: Мартин Керефейски, NOVA

„Събрали сме се, за да кажем на РСМ, че Ива има право на лечение, тъй като тя в момента е инвалид и има нужда от спешна операция. Съдебният процес там е фарс и експертизата за катастрофата е писана от полицай, който няма нужното образование. Другото ни искане е българите в РСМ да получат права, да бъдат включени в Конституцията и да спре тяхното преследване”, настоя организаторът на протеста Виктор Стоянов.

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