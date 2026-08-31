Руският президент Владимир Путин и лидерът на Китайската народна република Си Дзинпин са обсъдили войната в Украйна по време на срещата си в понеделник в Бишкек, съобщи Кремъл, цитирани от "Ройтерс".

От руското президентство обаче уточниха, че конфликтът в Украйна не е бил основната тема на разговорите между двамата лидери. Обсъждането му е било част от по-широката среща, посветена на отношенията между Русия и Китай и други международни въпроси.

Ердоган и Путин ще се срещнат в Бишкек на 1 септември

🇷🇺🇨🇳 On August 31, President of Russia Vladimir Putin & President of China Xi Jinping held a meeting in Bishkek.#RussiaChina pic.twitter.com/rJeptZCWO6 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 31, 2026

Двамата лидери се срещнаха в столицата на Киргизстан в рамките на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, която се провежда на 31 август и 1 септември. Разговорите между Путин и Си са част от поредица двустранни срещи, които руският президент провежда в кулоарите на форума.

Посрещането на Путин на летището в Бишкек от премиера на Киргизстан - Адилбек Касималиев. Снимка: БТА

⚡️ On August 31, President Vladimir #Putin has arrived in Bishkek, where he will:



- take part in a meeting of the #SCO Council of Heads of State;



- hold a number of bilateral meetings;



- attend the opening ceremony of the 6th World Nomad Games.https://t.co/nrdSqTeaLr pic.twitter.com/y989dXE0of — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 31, 2026

Сред очакваните теми в разговорите между руския и китайския лидер е и проектът „Силата на Сибир 2“ - планираният газопровод с дължина около 2600 километра, който трябва да доставя до 50 милиарда кубически метра руски газ годишно за Китай през Монголия. Проектът от години е в застой заради разногласия между Москва и Пекин, включително относно цената на газа, а преговорите по него продължават вече няколко години.

Путин е планирал и среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, на която се очаква да бъдат обсъдени войната в Украйна и ситуацията в Черно море. Руският президент ще разговаря още с индийския премиер Нарендра Моди и иранския президент Масуд Пезешкиан.

Моди и Пезешкиан вече проведоха двустранна среща в кулоарите на форума в Бишкек, съобщи индийската информационна агенция ANI. Това е първата среща между двамата лидери от две години насам.

Междувременно китайският президент Си Дзинпин заяви, че страната му полага всички усилия за издирването на хора, изчезнали след свлачището в района на граничния пункт между Тибет и Непал. Си направи изявлението по време на срещата си с президента на Киргизстан Садир Жапаров в Бишкек.

Нарендра Моди и Садир Жапаров. Снимка: БТА

Сред другите лидери, които присъстват на срещата, са генералния секретар на ООН Антониу Гутереш, министър-председателят на Армения - Никол Пашинян и Илхам Алиев - президент на Азербайджан.

Никол Пашинян и Илхам Алиев. Снимка: БТА

A meeting between President of Azerbaijan Ilham Aliyev and Prime Minister of Armenia Nikol Pashinyan was held in Bishkek.https://t.co/tIS5oRZsr2 pic.twitter.com/IoJZ7ZOpwT — Ilham Aliyev (@presidentaz) August 31, 2026

Очаква се срещите на лидерите в рамките на Шанхайската организация за сътрудничество да бъдат насочени както към регионалната сигурност и международната политика, така и към задълбочаването на икономическите и политическите отношения между държавите членки.

Редактор: Георги Иванов