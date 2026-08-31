Турция работи по ново споразумение с Русия и Украйна, което да гарантира сигурността и свободното движение на кораби в Черно море, подобно на договореностите за износа на украинско зърно, постигнати след началото на войната. Това съобщи турският външен министър Хакан Фидан, който подчерта, че Анкара вече е в контакт и с Москва, и с Киев, цитиран от БТА.

Фидан направи изявлението в отговор на въпрос за влошаващата се ситуация със сигурността в Черно море, след като нападенията срещу кораби в региона зачестиха. По думите му войната между Русия и Украйна продължава да представлява сериозен проблем не само за сигурността на Черно море, но и за глобалната продоволствена сигурност.

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Турският външен министър посочи, че редица държави се обръщат към Анкара с призив да използва дипломатическото си влияние, за да помогне за възстановяването на безопасните морски доставки. Именно в този контекст Турция води разговори с двете страни за възможността да бъде постигната нова договореност.

„Има споразумение, над което работим. Във връзка с него сме в контакт и с двете страни“, заяви Фидан, като изрази надежда, че при наличието на необходимите условия Анкара ще успее да договори ново споразумение, подобно на постигнатото в миналото за износа на зърно.

Зърнената сделка, договорена с посредничеството на Турция и ООН, позволи за определен период износът на украинско зърно през Черно море да продължи въпреки войната. Нов опит за подобна договореност би имал значение не само за региона, но и за международните пазари, тъй като Русия и Украйна са сред важните доставчици на селскостопанска продукция за световния пазар.

Изявлението на Фидан дойде на фона и на засилващото се военно и дипломатическо сътрудничество между Турция, Пакистан и Саудитска Арабия. Трите държави вече започнаха изграждането на нов формат за отбрана, наречен „Отбранителен съюз от Мека“.

Първото заседание на новия съюз се проведе в Мека, като в него участваха външните и отбранителните министри, както и военни ръководители на трите държави. Основна тема на срещата бяха организационните въпроси около структурата на съюза и създаването на неговия секретариат.

По думите на Фидан секретариатът ще бъде базиран в Рияд, а първият генерален секретар на организацията ще бъде представител на Пакистан. Турският министър подчерта, че новият отбранителен формат не е насочен срещу конкретна държава и основната му цел е да допринася за мира и стабилността в региона.



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Фидан изрично уточни, че участието в „Отбранителния съюз от Мека“ няма да отменя ангажиментите на трите държави по други международни договори и съюзи. Той постави сред тях на първо място НАТО и подчерта, че новият формат не трябва да се разглежда като негов заместител.

Междувременно Саудитска Арабия предприе следваща стъпка в развитието на споразумението. Министърът на отбраната принц Халид бин Салман бин Абдулазиз пристигна в Истанбул, където ще оглави саудитската делегация на първото заседание на Стратегическия политически и отбранителен комитет, създаден съгласно Съвместното споразумение за отбрана от Мека.

В заседанието участват министрите на отбраната и външните работи на Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, както и командващи въоръжените сили, началници на генералните щабове и други високопоставени представители на трите държави.

Така Анкара едновременно се опитва да засили ролята си като посредник по ключови въпроси, свързани с войната в Украйна и сигурността в Черно море, и да задълбочи отбранителното си сътрудничество с две от най-важните си партньорски държави в Близкия изток и Южна Азия.

Редактор: Георги Иванов