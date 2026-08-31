Министерство на финансите публикува основните параметри по консолидираната фискална програма (КФП) към юли 2026 г.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2026 г. са в размер на 26 347,4 млн. евро или 53,1 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 11,2% (2 644,9 млн. евро) спрямо същия период на 2025 г. Данъчно-осигурителните приходи нарастват номинално с 9,1% (1 753,0 млн. евро), неданъчните приходи са по-ниски с 443,6 млн. евро (основно поради по-ниските приходи от дивидент от държавни предприятия през 2026 г., поради внесен междинен дивидент през 2025 г.), а постъпленията в частта на помощите и даренията са повече с 1 335,5 млн. евро.

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Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 21 076,4 млн. евро, което представлява 54,8% от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 80,0% от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 3 083,8 млн. евро, което представлява 53,3% от годишните разчети и спад с 443,6 млн. евро, 12,6% спрямо същия период на 2025 г. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения (основно постъпления по програмите и фондовете на ЕС) са в размер на 2 187,2 млн. евро. През месец юли 2026 г. от Европейската комисия постъпи плащане по четвъртото искане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в размер на 896,1 млн. евро.

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Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юли 2026 г. възлизат на 28 548,8 млн. евро, което е 50,3% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към юли 2025 г. бяха в размер на 25 890,1 млн. евро. Нарастване на разходите има основно при социалните и здравноосигурителните плащания, включително разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Причините за наблюдавания ръст на разходите основно са: увеличение на разходите за пенсии след тяхната индексация по швейцарското правило от 01.07.2025 г. и 01.07.2026 г., увеличението на минималната работна заплата от януари 2026 г., както и допълнителното увеличение на възнагражденията с размера на натрупаната инфлация за 2025 г., считано от януари 2026 г., значителен ръст на капиталовите разходи, който се дължи на изпълнението на инвестициите и проектите по Общинската инвестиционна програма и Националния план за възстановяване и устойчивост, и други.

Нелихвените разходи са в размер на 27 237,4 млн. евро, което представлява 50,2% от годишния разчет и ръст от 2 332,2 млн. евро (9,4%) спрямо отчетените към юли 2025 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 24 125,2 млн. евро. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 3 093,6 млн. евро. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 18,7 млн. евро. Лихвените плащания са в размер на 649,7 млн. евро (61,3% от планираните за годината и ръст от 261,7 млн. евро спрямо същия период на 2025 г.).

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Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към юли 2026 г. е отрицателно в размер на 2 201,4 млн. евро (1,8% от прогнозния БВП).

Размерът на фискалния резерв към 31.07.2026 г. е 8 525,7 млн. евро, в т. ч. 8 039,9 млн. евро депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 485,8 млн. евро вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 юли 2026 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

Редактор: Никола Тунев