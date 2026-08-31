Най-малко 11 души, сред които осем деца, загинаха при експлозия във фабрика за фойерверки в северния индийски щат Утар Прадеш.

Експлозията във фабриката е довела до срутване на няколко намиращи се в съседство къщи, в които са живеели повечето от жертвите, според индийски медии. Децата, които са загинали, са били на възраст между 4 и 13 години.

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Все още не е ясна причината за експлозията, води се разследване.

Промишлените инциденти са често срещани в Индия, в повечето случаи заради неспазване на правилата за безопасност. През март тази година в Индия загинаха 17 души при пожар също във фабрика за фойерверки, а през април загинаха 8 души, когато се възпламени склад за фойерверки.

Редактор: Никола Тунев