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До дни ще бъдат назначени всички 31 районни избирателни комисии, започва и регистрацията на партиите и коалициите
Централната избирателна комисия ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент.
До дни ще бъдат назначени съставите на всички тридесет и една Районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели.
Какво да очакваме от кандидатпрезидентската надпревара
Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати.Редактор: Ралица Атанасова
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