Централната избирателна комисия ще даде разяснения за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент.

До дни ще бъдат назначени съставите на всички тридесет и една Районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вотът ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели.

Какво да очакваме от кандидатпрезидентската надпревара

Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати.

Редактор: Ралица Атанасова