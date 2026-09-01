Телата на тексаски хиропрактик (специалист по алтернативна медицина) и на още един човек бяха открити след мощни наводнения в националния парк „Гранд Каньон” в САЩ. Властите съобщиха, че един човек остава в неизвестност, след като около 80 души бяха спасени при мащабна операция през уикенда.

Приливната вълна в събота нанесе сериозни щети на единствения водопровод в каньона. Вследствие на аварията беше наложена забрана за настаняване на туристи в хижите и хотелите на територията на парка. Въведени са и извънредни ограничения за ползването на вода от постоянните жители.

Най-малко 15 туристи са в неизвестност след внезапни наводнения в Гранд Каньон, има загинал (ВИДЕО+СНИМКИ)

Районът на река Брайт Ейнджъл Крийк, който привлича по 4,4 милиона посетители годишно, бе засегнат от екстремни количества валежи, довели до внезапното и фатално покачване на нивото на водата.

Редактор: Мария Барабашка