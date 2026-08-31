„Спайдър-Мен: Нов ден“ продължава впечатляващото си представяне в световния боксофис и вече заема четвъртото място сред най-касовите филми в историята. Продукцията е събрала 2,332 млрд. долара от премиерата си на 31 юли, с което изпреварва „Титаник“ на Джеймс Камерън, който след първоначалното си разпространение и последвалите повторни прожекции е натрупал около 2,264 млрд. долара.

Филмът успя да изпревари и китайската анимационна продукция „Нъ Джа 2“, чиито приходи достигат 2,270 млрд. долара. Следващата цел пред „Спайдър-Мен: Нов ден“ е третото място, което в момента се заема от „Аватар: Природата на водата“ с 2,334 млрд. долара. Разликата между двата филма е едва около 2 млн. долара, което поставя новото приключение на Питър Паркър на съвсем малка дистанция от третата позиция.

Заклинание освобождава някои от най-опасните злодеи в „Спайдър-мен: Няма път към дома“

Ако успее да изпревари „Аватар: Природата на водата“, „Спайдър-Мен: Нов ден“ ще има пред себе си само „Отмъстителите: Краят“ с 2,797 млрд. долара и „Аватар“ с 2,923 млрд. долара. Междувременно „Отмъстителите: Краят“ ще се завърне по кината на 25 септември с повторно разпространение под заглавието „Avengers: Endgame (Encore)“ – преди премиерата на „Отмъстителите: Страшният съд“ на 18 декември. Това може да промени разликата между двата филма в челото на класацията.

„Спайдър-Мен: Нов ден“ вече постави и друг впечатляващ рекорд – стана вторият най-бърз филм, достигнал приходи от 2 млрд. долара. Рекордът остава за „Отмъстителите: Краят“, който премина границата само 11 дни след премиерата си. Новият „Спайдър-Мен“ е едва осмата продукция в историята, надхвърлила 2 млрд. долара от световния боксофис.

Редактор: Ралица Атанасова