Жена нападна с ножове няколко души на „Таймс Скуеър” в Ню Йорк, като уби 32-годишна жена и рани 68-годишен мъж, съобщиха от полицията.

Мъжът е намушкан в корема и е настанен за лечение в болница, обяви началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш. Тя не даде повече подробности за състоянието му, но определи нападението като напълно случайно и непровокирано.

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Полицаите се отзовали на сигнал от минувачи. Пристигайки на място, униформените първоначално опитали да разговарят с жената, съобщи кметът на града Зохран Мамдани. Ситуацията обаче ескалирала и служителите на реда използвали електрошокови пистолети, преди да застрелят нападателката.

Според комисар Тиш жената заплашила полицаите с думите: „Ще ви убия”. Видеокадри в социалните мрежи показват как тя приближава към униформените с два извадени ножа, вървейки с бързи крачки, преди да се чуят изстрели.

Нападателката е 49-годишна жителка на квартал „Куинс”, която имала история на психични заболявания. Пострадалият 68-годишен мъж чакал на светофар, когато бил прободен. В рамките на 20 секунди след това жената нападнала и втората си жертва. Самоличността на пострадалите няма да бъде разкривана, докато не бъдат уведомени техните близки, уточниха от полицията.

Разследването продължава, но на този етап няма данни атаката да е свързана с тероризъм. Районът около местопроизшествието беше отцепен, а близките улици – затворени за движение. „Таймс Скуеър” е една от най-известните туристически забележителности в сърцето на Манхатън.

Редактор: Мария Барабашка