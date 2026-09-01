Снимка: Стопкадър
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Събитието е най-големият уличен фестивал в Европа и привлича около 2 милиона души
Лондонският карнавал „Нотинг Хил“ отбелязва 60 години от първото си издание. Улиците на Западен Лондон отново се изпълниха с музика, танци и пъстри костюми в празник на карибската култура, идентичност и общност.
Основан през 1966 година като местно събитие, днес „Нотинг Хил“ е най-големият уличен фестивал в Европа и привлича около 2 милиона души.
Защо собственици на имоти в „Нотинг хил” ги пребоядисват в черно
За юбилейното издание участници от различни поколения преминаха по улиците с пищни костюми, оркестри и танцови изпълнения, превръщайки западната част на британската столица в огромна сцена на цветно многообразие.Редактор: Никола Тунев
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