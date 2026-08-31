Ветрило на около 350 години, изобразяващо ключов момент от легендата за Троянската война, е сред около 400-те предмета, които специалисти каталогизират и съхраняват в Лийдс, Великобритания, пише Би Би Си.

Датиращо от 1680-те години, сгъваемото ветрило е изработено от слонова кост и изобразява сцената, в която троянският принц Парис трябва да избере коя от богините Хера, Атина и Афродита е най-красива. Част от колекцията в момента е представена в изложба в имението Лотъртън.

Повечето от ветрилата са от XVIII и XIX век и са украсени със сцени от гръцката и римската митология, изображения от Източна Азия и други цветни мотиви.

„Макар днес обикновено да мислим за ветрилата като средство за разхлаждане в горещото време, през XVIII век тоалетът на нито една дама не би бил завършен без ветрило“, казва Натали Роу, куратор на костюмите в музеите и галериите на Лийдс. Освен като моден аксесоар, ветрила са били свързвани с флирта, а изобразените върху тях сцени често са засягали теми като любовта и ухажването.

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Колекцията е съставена предимно от ветрила, събирани като хоби от заможни дами от висшето общество, сред които лейди Гаскойн от Лотъртън и Дороти Уна Ратклиф, омъжена за представител на богатата фамилия Бродъртън от Западен Йоркшър.

Според Салма Ариф, член на градския съвет на Лийдс, колекцията представя „впечатляващи примери“ за развитието на модата и облеклото и показва творчеството и въображението на дизайнерите през различните епохи.

Редактор: Цвета Лазаркова