Британското външно министерство извика руския шарже д'афер във Великобритания, за да осъди „сериозната и безотговорна“ атака с натоварен с експлозиви дрон на летището в германския град Лайпциг в началото на август, за която Лондон обвинява Русия.

Нападението е част „от поредица опити на руската държава да навреди на колективната ни сигурност“, заяви говорител на британското външно министерство. Лондон изрази пълна солидарност с Германия, предаде АФП.

Двамата заподозрени за опита за атака срещу летището в Лайпциг - с руски паспорти

„Днес извикахме руския шарже д'афер, за да осъдим тази атака по възможно най-категоричен начин“, добави говорителят.

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Редактор: Цвета Лазаркова