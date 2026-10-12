Откриха 348 килограма дрога в камион на „Дунав мост“ при Русе. Случаят беше представен на брифинг на Окръжната прокуратура във Видин и Агенция „Митници“.

Снимка: АМ "Митници"

В специално изграден тайник в пода на ремаркето митническите служители намерили 19 кг кокаин, а в четири палета с фъстъци – 329 кг марихуана. Камионът е български, пристигнал е от Испания, а крайната дестинация на пратката с фъстъци била Гърция.

„Откакто България е в Шенген, митницата промени коренно начина си на работа по вътрешната граница с Румъния. Извършват се проверки на случаен принцип“, обясни Иво Поаков, който е началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в ТД "Митница" - Русе.

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Снимка: АМ "Митници"

По думите му камионът бил спрян през нощта срещу 8 октомври от мобилен митнически патрул, който проверявал товарни автомобили, влизащи в България от Румъния. „Проверките, които осъществяваме, траят в рамките на минута-две в зависимост от степента на риска, която се преценява в момента“, посочи Поаков.

Снимка: АМ "Митници"

При конкретния случай митническите служители преценили, че товарът трябва да бъде проверен допълнително. Стоката била палетизирана, а шофьорът не знаел точно какъв вид товар превозва. Предстои разследващите да установят кои са получателите на наркотиците и каква е отговорността на фирмите, свързани с превоза. По случая се проверява и ролята на задържания шофьор, който е български гражданин. Предстои да бъдат изготвени физико-химична и оценителна експертиза, след което се очаква делото да продължи към съдебна фаза.

Видео: АМ "Митници"

„Наказанието по закон е от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 50 до 100 хиляди евро“, заяви прокурор заместник окръжният прокурор на Окръжната прокуратура във Видин Владислав Влашев.

Снимка: АМ "Митници"

По време на брифинга беше съобщено още, че тази година са задържани стотици пратки с вейпове, съдържащи наркотични вещества.

Редактор: Габриела Павлова