Министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведе среща днес в София с изпълнителния заместник-председател на Европейската комисия Хена Виркунен, отговаряща за технологичния суверенитет, сигурността и демокрацията.

Двамата обсъдиха теми, свързани с дигиталната трансформация и цифровите услуги за гражданите и бизнеса, изкуствения интелект, възможностите за развитие на фирмите в космическия сектор, киберсигурността, стимулирането на иновациите и европейското финансиране за малки и средни предприятия.

Министър Василев и швейцарският посланик обсъдиха възможностите за развитие на иновациите и високите технологии

По време на срещата беше подчертано като изключително важно развитието на компаниите в космическия сектор и ускоряването на инвестициите в тази област. Министър Василев представи напредъка в областта и предприетите действия и инициативи на Министерството за развитие на сектора. Той заяви, че следваща стъпка в партньорството ни с Европейската космическа агенция е асоциирано членство. Това ще даде допълнителни възможности за българските фирми и научни организации. Изтъкна и успешни примери за български бързоразвиващи се компании.

Виркунен и Василев обсъдиха развитието на стартъпите, регулаторната среда, достъпа на предприятията до капитал и използването на AI в малките и средни предприятия.

Акцент в срещата беше цифровата инфраструктура, както и AI фабриката BRAIN++ в София тех парк, която ще даде допълнителни възможности за технологични компании, стартъпи, предприемачи и иноваторите.

Пулев: INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България

„Работим активно и напредваме по темата за дигиталния портфейл и цифровизацията на публичните услуги. Да са бързи и удобни за гражданите и бизнеса. Целта е да ги обединим в едно приложение, а не да са в различни. Да направим необходимото достъпът до електронни услуги да е възможно най-лесен“, заяви Василев.

Зам.-председателят на ЕК Виркунен подчерта, че това е важна стъпка за превръщането на Европа в по-достъпно и по-ефективно място за бизнес и предприятията трябва да могат да извършват дейностите си и изцяло цифрово.

На срещата в Министерството се обсъди също темата за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, необходимостта от достатъчно финансиране за научните изследвания, развойната дейност и повишаването на конкурентоспособността, както и инвестициите в технологии и киберсигурност. Министър Василев добави, че от изключително значение ще са инвестиции по европейска програма за цифровизация.

Двамата разговаряха още за публичната цифрова инфраструктура, свързаността, развитието на изкуствения интелект и цифровите умения.

„ЕС трябва да бъде водещ в начина, по който общува с гражданите. Когато услугите функционират безпроблемно, това изгражда доверие“, каза Василев. Той обясни още за платформата за прозрачност на обществените поръчки SIGMA.

По темата за киберсигурност обсъдиха Националната стратегия и засилването на киберзащитата. Относно Европейския законодателен акт за изкуствения интелект (AI Act) стана ясно, че през последните седмици е имало редица международни дискусии относно безопасността и сигурността на изкуствения интелект и именно международното сътрудничество е изключително важно по темата.

В заключение Виркунен и Василев коментираха укрепването на европейския технологичен суверенитет, развитието на високотехнологични компании и конкурентоспособността.

На срещата присъстваха още зам.-министър Мира Йосифова и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

По-късно еврокомисар Виркунен посети новия Национален STEM център в София тех парк, където разгледа модерните лабораториите по природни науки, зелени технологии, 3D моделиране, роботика, математика и информатика, както и пространства за изкуствен интелект и др. След това зам.-председателят на ЕК и зам.-министър Йософова се срещнаха с водещи компании от българската технологична индустрия и представители на технологични организации.

Редактор: Цветина Петрова