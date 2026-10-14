Бюджетният план за 2027 година показва визия и амбиция. Казаното днес не е замразяване на доходите и увеличаване на дефицита, а заявка за по-умерена икономическа политика. Това заяви главният икономист на КНСБ доц. Любослав Костов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той изтъкна какво се променя в бюджета. „Майчинските ще се вдигнат. 7,5% беше обявеният ръст на заплатите на педагозите, 5% за хоризонтална политика по доходите. Ще направим подробната оценка, когато излезе самият бюджет, но при всички положения заявките не са лоши”, каза Костов.

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Икономистът коментира и промените при данъците. „Най-сериозен обществен дебат предизвика данъкът върху свръхпечалбата във всеки сектор – банки, търговски вериги, застраховки. При тази мярка за свръхпечалбата се вземат 5 години назад, гледа се каква е била печалбата, слагат се 20% отгоре и се приема, че това е нормална печалба. Всичко над тези 20 на сто еднократно се облага с 33% по регламент на ЕС”, уточни експертът. Той допълни, че това решение е икономически обосновано и е една от най-хубавите мерки, заложени в бюджета.

Доц. Костов анализира формулата и размера на минималната работна заплата. По думите му през последните години старият текст е водил до ръст на МРЗ. „Новият механизъм, който беше изработен през август от социалните партньори, всъщност дава един диапазон - долната граница е настоящият размер на минималната заплата, а горната е съвкупност от четири индикатора с по 25% тежест за всеки индикатор”, каза той.

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Редактор: Никола Тунев