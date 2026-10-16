Ден, след като финансовото министерство обяви основните сметки в бюджета за догодина, в София е организиран протест и автошествие с искане за по-високи доходи. Протестиращи от няколко различни сфери – настояват за увеличение с поне 10% на възнагражденията с Бюджет 2027.

Бюджет 2027 под натиск: КНСБ иска по-високи доходи, бизнесът предупреждава за допълнителни разходи



Предвидено е демонстрацията да започне в 12.00 ч. и да прерасне в автошествие из града. Очаква се колона от автомобили да премине през възлови столични булеварди и да се позиционира пред сградата на Народното събрание. Протестът е организиран от КНСБ.



Демонстрации през седмицата имаше в няколко града в страната – сред които Варна, Русе и Шумен.

Редактор: Никола Тунев