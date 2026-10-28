Решението на Софийския градски съд за предсрочното условно освобождаване на Кристиян Николов, осъден за смъртта на Милен Цветков, предизвика вълна от недоволство и въпроси за справедливостта. По казуса в студиото на „Здравей, България“ говориха водещата на "На фокус" по NOVA Лора Крумова и Даниел Петканов – колеги и приятели на Цветков, които снощи присъстваха на протеста в София.

Трагедията се случи на 19 април 2020 г., навръх Великден. Тогава Николов връхлетя с около 100 км/ч с джипа си върху колата на Милен Цветков, спряла на червен светофар. Експертизи доказаха, че осъденият е седнал зад волана след употреба на коктейл от три вида наркотици в кръвта – амфетамин, марихуана и кокаин. На мястото на катастрофата не беше установен никакъв спирачен път. През 2023 г. Николов получи 9-годишна присъда, но Софийският градски съд прецени, че за добро поведение и след като е изтърпял над половината от наказанието си, той вече се е поправил и може да излезе на свобода. Прокуратурата протестира решението пред Апелативния съд. Администрацията на затвора също не е съгласна с оценката, че осъденият се е поправил.

Протест срещу предсрочното освобождаване на шофьора, причинил смъртта на Милен Цветков

„В началото имаше огромен обществен и медиен интерес, а вчера на протеста бяхме около 200 човека, което показва как с времето всичко се забравя”, сподели Даниел Петканов. Той не скри огорчението си от мотивите на съда, в които към Николов е отправен въпрос дали вече е разбрал как миг невнимание може да доведе до необратими последствия.

„Коктейл от наркотици, сядаш зад волана, превишаваш двойно допустимата скорост, минаваш на червено и нямаш никакъв спирачен път – това не е миг невнимание”, категоричен е Петканов. Според него качването в автомобила в такова състояние прави шофьора буквално въоръжен човек, който отнема живот.

„За мен това дело беше второто убийство на Милен. В тази държава казваш, че ако си друсал три вида наркотици, качил си се на джипа на майка си и си минал през човек на червен светофар, след шест години си навън”, заяви Лора Крумова, подчертавайки, че казусът опира до принципа и до опасния знак, който институциите дават на обществото.

Крумова обърна внимание и на удобствата при изтърпяването на наказанието. „Той доста комфортно я излежа тази присъда – изкара удобен домашен арест в голяма къща на пъпа на София, а сега е в общежитие от открит тип в Казичене, където има отпуски и може да излиза“, отбеляза водещата на "На фокус". И припомни, че спътникът на Николов в момента на катастрофата – синът на политика от ГЕРБ Лъчезар Иванов, е избягал от местопроизшествието и не е бил привлечен към никаква отговорност. „Всеки, който убие днес в България, след пет години е навън. Така излиза”, обобщи Крумова.

Окончателното решение дали осъденият за смъртта на Милен Цветков ще излезе на свобода предсрочно ще бъде взето от Софийския апелативен съд.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка